Cauã Reymond exibe a barriga tanquinho e recebe elogiosReprodução do Instagram

Publicado 26/02/2023 11:42

Rio - Cauã Reymond fez a temperatura subir ainda mais neste domingo. É que o ator de 42 anos publicou uma foto em seu Instagram usando apenas uma cueca samba-canção. Na imagem, o físico sarado do marido de Mariana Goldfarb chamou a atenção. "Domingou por aqui. E aí?", quis saber o artista.

Os fãs de Cauã teceram vários elogios a ele através dos comentários. "Cauã fazendo as pessoas pecarem logo cedo. Mari, bota roupa nesse homem", brincou um internauta. "Os meros mortais não são capazes de sobreviver a isso", afirmou outro. "Cara, né possível um ser perfeito desse", opinou uma terceira pessoa.

Os usuários da rede social também brincaram com a situação da capinha do celular do ator. "Vou te doar uma capinha de celular, Cauã", disse um. "Situação de capinha de celular em Cauã? desviando o assunto só para não desmontar a humilhação", comentou outro, aos risos.

Cauã está no elenco da novela "Terra e Paixão", que substituirá "Travessia" na faixa das 21h. O folhetim escrito por Walcyr Carrasco abordará uma disputa por herança ambientada no cenário do agronegócio.