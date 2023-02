Isabella Scherer voltou a ter uma babá para auxiliar no cuidado dos gêmeos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2023 17:38

Rio - Isabella Scherer contou para os seguidores nesta segunda-feira (27) que voltou a ter a ajuda de uma babá para os cuidados com os gêmeos Mel e Bento, fruto do relacionamento com Rodrigo Calazans. A influenciadora detalhou que o auxílio será apenas no período da manhã.

"A gente voltou a ter ajuda, né? Voltamos com a babá de dia, mas é tão estranho quando ela sai com eles de carrinho para passear, aqui no prédio mesmo, que eles adoram. Eu fico com saudade. Só que é o tempo que eu tenho para resolver minhas coisas, porque já ela vai embora", disse.

Recentemente, a campeã do "Masterchef 2021" foi pedida em casamento pelo modelo e foi surpreendida na troca de alianças. As joias do casal foram projetadas com o desenho de um garfo e uma faca.