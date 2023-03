Thiago Nigro, o Primo Rico, e Maíra Cardi assumiram que estão namorando nesta quarta-feira - Reprodução/Instagram

Thiago Nigro, o Primo Rico, e Maíra Cardi assumiram que estão namorando nesta quarta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 21:52 | Atualizado 01/03/2023 21:56

Rio - Após Maíra Cardi assumir o romance com Thiago Nigro , o empresário também conhecido como "Primo Rico" foi às redes sociais para se pronunciar sobre o romance. Nesta quarta-feira, o influenciador digital fez questão de desmentir os boatos de que teria traído a ex-namorada, Camila Ferreira, ao engatar no relacionamento com a ex-mulher de Arthur Aguiar.

fotogaleria

"Eu não sou – e nunca fui – de compartilhar minha intimidade publicamente. Existe um ônus gigantesco em ser ‘público’. Às vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você pode fazer", iniciou Thiago, em postagem nos Stories do Instagram. "Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas, por bem, preferimos fazer – e que bom! Estou muito feliz (de verdade!). Não esperem encontrar fofocas e polêmicas por aqui. Eu falo sobre negócios e finanças", destacou ele.

Em seguida, Nigro falou sobre a "informação torta" que circula na internet sobre o fim do namoro de 10 anos com Camila, que chegou a trabalhar na empresa comandada pelo ex. "Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento. Eu nunca fui casado – então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo). Mas sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia", finalizou.

O romance foi anunciado por Maíra Cardi, na manhã desta quarta-feira, em publicação nas redes sociais. A coach, que se divorciou do ator Arthur Aguiar em outubro de 2022, mostrou registros românticos ao lado de Thiago Nigro e publicou um longo texto sobre a jornada do casal no Instagram.

"Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis", explicou ela, que com Arthur, vivenciou uma relação conturbada, repleta de términos e acusações de traições.

Este é o primeiro namoro assumido por Maíra após o divórcio de Arthur Aguiar. Juntos, a ex-BBB e o ator, que foi campeão da 22ª edição do "Big Brother Brasil", são pais de Sophia, de 4 anos.