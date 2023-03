Maíra Cardi assume novo relacionamento com Thiago Nigro - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi assume novo relacionamento com Thiago NigroReprodução / Instagram

Publicado 01/03/2023 08:58

Rio - Após rumores de um novo romance, Maíra Cardi, de 39 anos, decidiu usar as redes sociais, nesta quarta-feira, para assumir seu relacionamento com Thiago Nigro. A influenciadora digital, que se divorciou do ator Arthur Aguiar em outubro de 2022, mostrou registros românticos ao lado do novo namorado e publicou um longo texto sobre a jornada do casal no Instagram.

"Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis", iniciou Maíra.

Em seguida, a influenciadora digital admitiu que ainda está "conhecendo" o novo parceiro, mas que está confiante no futuro promissor da relação. "Embora ainda estejamos conhecendo um ao outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura. Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis", explicou ela, que com Arthur, vivenciou uma relação conturbada, repleta de términos e acusações de traições.

"É importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união, e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina", finalizou a influenciadora.

Este é o primeiro namoro assumido por Maíra após o divórcio de Arthur Aguiar. Juntos, a ex-BBB e o ator, que foi campeão da 22ª edição do "Big Brother Brasil", são pais de Sophia, de 4 anos.

