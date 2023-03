Cintia Dicker expõe mensagem de ódio e avisa que vai acionar Justiça contra hater - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker expõe mensagem de ódio e avisa que vai acionar Justiça contra haterReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 22:47 | Atualizado 01/03/2023 22:49

São Paulo - Cintia Dicker usou as redes sociais, nesta quarta-feira (1º), para expor uma mensagem de ódio recebida por um internauta no seu perfil no Instagram. A modelo publicou um print da conversa, onde o internauta critica a família e ainda cita Aurora, filha de Cintia com Pedro Scooby.

fotogaleria

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora contou que logo quando leu o conteúdo, conversou com a sua advogada para tomar as providências cabíveis. "Eu queria dar um recado e muita gente não sabe disso. Eu estava aqui conversando coma minha advogada um tempão e sabe essas contas fakes que mandam mensagem de raiva e de ódio no Instagram? Vocês sabiam que podem descobrir quem é essa pessoa? Eu sempre soube disso, mas eu deixava passar. Pode falar o que quiser de mim e da minha vida. Você não sabe nada do que acontece na minha vida", disse ela.

Na sequência, Cintia alertou os internautas. "Mas depois que recebei uma mensagem tão cruel falando da minha filha... Vamos ver o que vai acontecer. Mas só para vocês saberem, dá para saber o endereço, telefone, RG, CPF da pessoa. Tudo. Fale com o seu advogado".

Cintia, então, publicou a mensagem que recebeu. "Quer dar uma de bom pai e só faz merd* na sua vida. Quer ter filho e dá dinheiro para sustentar cara, se manca. Se eu fosse você aceitava a vasectomia do Danilo Gentil hein, já arrumou mais um boneco com a esquisita que já veio com defeito, o próximo vai dar mais merda, vocês são dois irresponsáveis (SIC)".

Por fim, a modelo completou. "Só uma coisinha.... Ela acabou de ver os meus stories e veio falar. Paga pelo crime e pode ser condenada a pagar indenização por danos morais. Então, galerinha do mau, pensa duas vezes antes de destilar o ódio aqui", concluiu ela.