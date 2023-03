Filho de Rita Lee atualiza estado de saúde da mãe após boatos de que a cantora teria morrido - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 17:11

Rio - Filho de Rita Lee, o produtor João Lee usou as redes sociais para negar um boato de que a cantora teria morrido, desmentindo a informação publicada por uma página no Facebook. Nesta quarta-feira, o DJ foi aos Stories do Instagram para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da artista de 75 anos, que está internada em um hospital de São Paulo desde a última sexta-feira.

"Gente, a minha mãe está bem. Eu estou aqui com ela agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news", alertou o músico de 44 anos. Na sequência, João ainda compartilhou uma foto em que mostra apenas as mãos de Rita, segurando um copinho de plástico com a guloseima: "Te amo, mãe", declarou ele, na legenda do clique.

A cantora Rita Lee, de 75 anos, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada do dia 24 de fevereiro. "Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias", explicou um comunicado da assessoria de imprensa da rainha do rock nacional. Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e, no ano passado, Beto Lee, filho da artista, celebrou sua recuperação.