Publicado 01/03/2023 13:42

Rio - Eliezer, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para anunciar que apresentará um programa ao lado da namorada, Viih Tube, de 22. O casal, que está à espera de sua primeira filha, Lua, aproveitou para mostrar um pouquinho dos bastidores da atração e ainda revelou que as críticas recebidas na web os motivaram a criar o programa.

"Desde a primeira foto que postamos juntos, somos julgados. Qualquer fragmento da nossa vida,, como indivíduos ou casal, vira um grande circo. Até já desistimos de perguntar o porquê. A 'verdade' é que todo mundo está sempre certo, menos… Nós dois. E, vira e mexe, alguém nos pergunta: 'como vocês aguentam?', a resposta é: 'com muita terapia", iniciou Eliezer na legenda do vídeo.

Em seguida, o ex-brother explicou que apesar dos ataques recebidos, o relacionamento dos dois continua firme. "Todas essas coisas que surgem sobre nós, nos deixam cada vez mais fortes e, principalmente, mais juntos. Sinto muito haters (risos). E, na real, somos um casal como todos os outros, com questões, problemas, medos, inseguranças, mas muito amor", contou.



Por fim, Eliezer detalhou como funcionará a dinâmica da atração. "Do nosso jeitinho criamos o 'Terapia de Casais', um talk/game show com outros casais convidados, que vão trocar experiências com a gente de uma maneira muito leve e divertida, através de assuntos que fazem parte da vida de todo casal. Estamos muito felizes, é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde setembro do ano passado e vocês estão super convidados para fazer essa terapia com a gente", concluiu.

O programa "Terapia de Casais" será exibido através do canal do YouTube da própria Viih Tube e contará com a presença do casal de ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo em sua estreia.

