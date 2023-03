Nyvi Estephan e Felipe Castanhari - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 15:03

Rio - Nyvi Estephan usou as redes sociais nesta quarta-feira (1°) para rebater as insinuações de que seu relacionamento com Felipe Castanhari seria por interesse financeiro. A apresentadora de 31 anos e o youtuber de 33 anos assumiram a relação em junho de 2020.

"Eu aguento calada pra c*r*lho, mas tem hora que sobe o sangue. Se querem cuidar da minha vida, saibam melhor dela antes ou vai se fud*er e para de encher a porr* do meu saco com suas frustrações pessoais!", escreveu no Twitter. A postagem veio acompanhada de prints de outro desabafo da apresentadora.