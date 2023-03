Carmo Dalla Vecchia e o marido, João Emanuel Carneiro - Reprodução / Instagram

Carmo Dalla Vecchia e o marido, João Emanuel CarneiroReprodução / Instagram

Publicado 01/03/2023 11:43 | Atualizado 01/03/2023 11:46

Rio - Carmo Dalla Vecchia usou o Instagram, nesta quarta-feira, para celebrar os 17 anos de casado com João Emanuel Carneiro. O ator compartilhou alguns cliques ao lado do amado e se declarou para ele ao longo de um texto. Os dois são pais de Pedro Rafael Carneiro Dalla Vecchia, de 3 anos.

fotogaleria

"Hoje completam 17 anos que nos casamos e, desde o início, descobrimos que nos fazemos muito bem. Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro", começou Carmo."Hoje somos três. Antes, eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos. Te amo, João, e viva nossas Bodas de Rosas. Esse negócio de bodas deveria ser atualizado, porque 17 anos ser bodas de rosas, na velocidade que o mundo passou a girar, está muito errado", continuou."Deveria ser, no nosso caso, de titânio. Forte e leve como deveriam ser todos os casamentos", finalizou.Através dos comentários, alguns famosos felicitaram o casal. "Lindos! Muito, muito amor", afirmou Mariana Ximenes. "Parabéns", disse Fátima Bernardes. "Viva o amor", reagiu Camila Pitanga.