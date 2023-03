Sami Sheen, filha de Charlie Sheen e Denise Richards, faz sucesso com fotos sensuais na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans - Reprodução Internet

Publicado 01/03/2023 09:12

Rio - Sami Sheen, de 18 anos, filha dos atores Charlie Sheen e Denise Richards, postou no Instagram algumas fotos de suas férias no Havaí. Nas imagens, a jovem aparece de roupa de banho em uma praia paradisíaca. "Algumas fotos para vocês", escreveu a jovem.

Filha mais velha do ex-casal, Sami faz sucesso na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans. A jovem desagradou ao pai, que não gostou nadinha de a filha vender fotos sensuais. "Eu não tolero isso, mas como não posso evitar, pedi a ela para manter a classe, a criatividade e não sacrificar sua integridade", disse o ator ao jornal "Page Six".

No entanto, sua mãe não só a apoiou como também criou um perfil no site. Denise Richards conta também com o apoio, a produção e fotos de seu companheiro, Aaron Phypers, que acredita que a atividade de mãe e filha no Onlyfans é "uma jogada de negócios inteligente".

Charlie Sheen atuou em filmes como "Platoon", "Curtindo a Vida Adoidado" e "Top Gun -- Ases Muito Loucos". Ele ganhou um Globo de Ouro por sua atuação em "Spin City". Ele também teve mais duas indicações ao prêmio e quatro ao Emmy por conta da série "Two and a Half Men". A vida pessoal de Sheen sempre chamou atenção por seus relacionamentos amorosos e por ele estar sempre cercado de atrizes pornô. Em 2005, o ator anunciou ser HIV positivo.