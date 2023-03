Giulia Costa presta homenagem ao pai, Marcos Paulo, que caso vivo, completaria 72 anos - Reprodução / Instagram

Giulia Costa presta homenagem ao pai, Marcos Paulo, que caso vivo, completaria 72 anosReprodução / Instagram

Publicado 01/03/2023 11:20

Rio - Giulia Costa, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para prestar uma homenagem ao pai, o ator e diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012 aos 61 anos, em decorrência das complicações causadas por um câncer de esôfago. No Instagram, a jovem, que é fruto do antigo casamento de Flávia Alessandra com o ator, refletiu sobre a data em que o pai completaria 72 anos.

"Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", iniciou Giulia, que se tornou bacharel em Cinema no ano de 2022 e, atualmente, trabalha como assistente de direção.

"Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich ('eu te amo', em alemão)", finalizou Giulia na legenda de uma foto em que aparece criança, dando um abraço apertado no pai.