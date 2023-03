Claudia Raia ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello e de Luca, seu filho caçula - Reprodução / Instagram

Claudia Raia ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello e de Luca, seu filho caçulaReprodução / Instagram

Publicado 01/03/2023 09:34 | Atualizado 01/03/2023 10:25

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para compartilhar um novo clique ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e do filho caçula, Luca. A atriz babou pelo pequeno, que nasceu no dia 11 de fevereiro deste ano, e garantiu elogios dos fãs no Instagram.

fotogaleria

"Me nutrindo de amor com os meus meninos", escreveu Claudia na legenda das imagens em que aparece ao lado da dupla.

Nos comentários do post, seguidores não pouparam elogios à família. "Lindos! Que Luca traga mais alegria, luz e amor para vida de vocês!", desejou uma fã. "Família amada!", afirmou um internauta. "Amo!", disse outra.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20, ambos de seu antigo casamento com Edson Celulari.

