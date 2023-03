Mariana Xavier - Reprodução / Instagram

Mariana Xavier Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2023 15:34

Rio - Mariana Xavier foi aos Stories do Instagram para dividir um relato pessoal com os seguidores sobre sua saúde mental. Nesta quinta-feira, a atriz de 42 anos abriu o jogo sobre as crises de ansiedade que vem enfrentando recentemente e revelou a saída que encontrou para lidar com o problema, prestes a embarcar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde retomará a agenda de apresentações com a peça "Antes do Ano Que Vem".

fotogaleria

"Os últimos dias foram bem difíceis. Fazia tempo que eu não sentia a ansiedade tomar conta de mim de um jeito tão assustador. Os pensamentos em um looping frenético e o corpo sem energia para responder. A ansiedade faz cada escolha simples parecer uma escolha de vida ou morte, por isso a gente paralisa. A vontade era de não fazer nada nem para mim nem para ninguém. Só sentar e chorar. Chorei bastante", contou ela, na legenda de uma foto em que aparece pronta para viajar.

Em seguida, a artista esbanjou otimismo ao falar sobre os próximos passos: "Tem horas em que só as boas crises de choro podem ajudar a aliviar a pressão interna. Chegou o dia de deixar o isolamento e embarcar para Porto Alegre. Não vou mentir: estou cheia de medos. Me sinto frágil física e emocionalmente, mas sinto que falar sobre isso me humaniza e me protege. Estou tirando forças do além, mas tenho fé que essa turnê será curativa para mim também", declarou Mariana.

A atriz esteve em cartaz no Rio, em janeiro deste ano, com o monólogo dirigido por Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas. Em "Antes do Ano Que Vem", Mariana interpreta Dizuite, a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados (CAD), uma espécie de CVV (Centro de Valorização da Vida), e se passa em uma noite de Réveillon, quando há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda.

“Quando eu encomendei um monólogo para o Gustavo Pinheiro eu disse para ele: 'Eu quero uma comédia, mas eu quero uma comédia com mensagem. Eu não quero uma comédia que seja só entretenimento. Eu quero que as pessoas se sintam abraçadas de alguma maneira. Quero uma comédia com a qual elas se identifiquem, que elas se emocionem’”, relembrou a atriz, em entrevista exclusiva ao DIA.