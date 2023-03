Arthur Aguiar deixa de seguir Thiago Nigro após anúncio de que youtuber está namorando sua ex-mulher, Maíra Cardi - Reprodução

Publicado 02/03/2023 11:25 | Atualizado 02/03/2023 11:29

Rio - Parece que Arthur Aguiar não está muito feliz com o anúncio de que sua ex-mulher, Maíra Cardi, está em um novo relacionamento . O ator deu unfollow em Thiago Nigro, novo affair da coach de emagrecimento. Ele continua seguindo Maíra nas redes sociais e ainda é seguido por Thiago. O youtuber, conhecido pelo canal "Primo Rico", e Maíra anunciaram que estão juntos nesta quarta-feira.

Há cerca de quatro meses, Arthur Aguiar participou do podcast de Thiago, o "PrimoCast 215". Ele chegou a falar sobre as críticas que sofreu quando reatou o casamento com Maíra Cardi e entrou no "BBB 22". "Vim de um cancelamento muito grande. Antes mesmo de entrar, a especulação era que eu sairia na primeira semana do reality", disse.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi se casaram em 2017. Os dois são pais de Sohia, de 4 anos. O casamento de Arthur e Maíra foi marcado por acusações de traição, términos e reconciliações. Maíra e Thiago teriam se conhecido quando ele contratou o programa de emagrecimento da coach. Na ocasião, Maíra tinha acabado de se reconciliar com Arthur Aguiar e Thiago ainda era casado com Camila Ferreira, de quem se separou no início deste ano.