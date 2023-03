Anitta revela desejo de deixar gravadora e alerta: 'Tem que prestar atenção no que assina'

Anitta - Victor Chapetta / Ag. News

AnittaVictor Chapetta / Ag. News

Publicado 02/03/2023 08:57

Rio - A cantora Anitta, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para demonstrar a insatisfação a respeito de sua parceria com a gravadora Warner Music Brasil. No Twitter, a artista respondeu alguns fãs que falavam sobre sonhar com sua saída da empresa alegando que desejava o mesmo. "Somos dois", tuitou a poderosa.

fotogaleria

Ao ler a resposta da cantora, um internauta ainda decidiu aconselhá-la: "Eita, nem vale a pena gravar esses clipes com artistas fod**, se a gravadora colocar tudo a perder... Quebra o contrato, paga o que tem a pagar, e arranja uma que valorize, amor", disse o usuário.

"Meu amor, se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, para sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... Se não, pode passar uma vida inteira pagando pelo erro", lamentou Anitta, que em 2020 assinou um contrato com a Warner Records, que cuida de sua carreira musical no exterior.

Procurada pelo DIA, a gravadora Watta_2-27379074.jpg" layout="responsive" noloading> Anitta - Victor Chapetta / Ag. News

AnittaVictor Chapetta / Ag. News

Publicado 02/03/2023 08:57

Rio - A cantora Anitta, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para demonstrar a insatisfação a respeito de sua parceria com a gravadora Warner Music Brasil. No Twitter, a artista respondeu alguns fãs que falavam sobre sonhar com sua saída da empresa alegando que desejava o mesmo. "Somos dois", tuitou a poderosa.

fotogaleria

Ao ler a resposta da cantora, um internauta ainda decidiu aconselhá-la: "Eita, nem vale a pena gravar esses clipes com artistas fod**, se a gravadora colocar tudo a perder... Quebra o contrato, paga o que tem a pagar, e arranja uma que valorize, amor", disse o usuário.

"Meu amor, se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, para sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... Se não, pode passar uma vida inteira pagando pelo erro", lamentou Anitta, que em 2020 assinou um contrato com a Warner Records, que cuida de sua carreira musical no exterior.

Procurada pelo DIA, a gravadora Warner Music afirmou: "No momento, não vamos nos posicionar sobre o assunto".

Somos 2 — Anitta (@Anitta) March 2, 2023