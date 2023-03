Cleo desmentiu boatos de gravidez e faz desabafo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Cleo desmentiu boatos de gravidez e faz desabafo nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2023 21:12

Rio - Cleo usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para interagir com os seguidores através de uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. A atriz e cantora de 40 anos acabou se deparando com a pergunta de um internauta sobre uma possível gravidez, fruto do casamento com Leandro D'Lucca, e aproveitou para encerrar de vez os boatos de que estaria esperando seu primeiro filho.

"Não, gente. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso", desabafou a filha de Gloria Pires e Fábio Jr. Em seguida, Cleo deixou bem claro que será a primeira a falar sobre o assunto, caso engravide no futuro: "Cada época volta essa história. Quando eu estiver grávida, se eu ficar grávida, as pessoas vão saber por mim", declarou.

Em setembro do ano passado, a artista gerou rumores de uma suposta gestação ao postar uma sequência de fotos ao lado do marido, em que surgiu com a mão na barriga. Cleo assumiu o romance com o empresário Leandro D'Lucca em janeiro de 2021. Seis meses depois, os dois oficializaram a união no cartório, tendo a participação dos pais e do irmão de Cleo, Fiuk, por videochamada.