Rafa Brites mostra corpão vestindo biquíni branco - Reprodução Internet

Rafa Brites mostra corpão vestindo biquíni brancoReprodução Internet

Publicado 02/03/2023 19:44

Rio - Rafa Brites usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (2), para compartilhar um registro da viagem de cruzeiro que embarcou ao lado do filho Rocco, de seis anos. De biquíni branco, a jornalista exibiu seu corpo sarado enquanto passava pelos mares do México na embarcação da Disney.

fotogaleria

Na legenda do post, Rafa escreveu: "Al Mare. Legenda Chique" e recebeu muitos elogios nos comentários. Mari Bridi elogiou: "Maravilhosa" e Monica Benini disse: "Gata!", além das amigas, seguidores e fãs marcaram presença com recados como: "Muito linda, parabéns", "Lindíssima", "Gostosa!" e "Uauuuuuu..."

Casada com Felipe Andreoli desde 2011, os jornalistas são pais de dois filhos, e Leon, aos dois anos, ficou em casa ao lado do pai. No mesmo dia, Rafa compartilhou registros do dia de heróis da Marvel no navio. Acompanhando cliques do filho animado vestido de Homem de Ferro, a jornalista escreveu na legenda: "Um dia do @disneycruiseline dedicados aos fãs de super-heróis; (e vilões). Todo mundo fantasiado… ou no mínimo com uma camiseta. Shows, festas! Rocco esta simplesmente deslumbrado. Bateu altos papos com seus parceiros de missões. Só pra avisar eu sou a Pepper Potts, ele acordou dizendo. Eu sou o Tony e você a Pepper kkk. Esse dia esta ficará pra sempre em nossa memória. Faltou o @andreolifelipe o verdadeiro parceiro do Rocco nesse universo."