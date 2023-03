Ana Hickmann compartilha registros de passeio pelo Jalapão - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2023 17:18

Rio - Ana Hickmann usou seu Instagram, nesta quinta-feira (2), para compartilhar registros da sua viagem para o Jalapão ao lado de seu filho, Alezinho, de oito anos. Nas fotos, a apresentadora aparece ao lado do pequeno e de um pequeno grupo de amigos após praticar rafting, um esporte radical comum nos rios do local. Alexandre é filho de Luciana com o marido Alexandre Côrrea, com quem é casada desde 2014.

Na legenda da publicação, Ana escreveu: "Nosso dia aqui no Jalapão está perfeito!!! Levei o Alezinho para fazer rafting com a @nacaojalapaorafting . Foi a primeira vez dele, meu menino muito corajoso !! Descemos o Rio Sono, em um percurso de 12 km. Foram duas horas de passeio! E por fim, um mergulho na água para lavar a alma e agradecer por esse dia maravilhoso. Estão gostando de acompanhar? Estou postando nos stories!! Obrigada, @jalapoeirosecotour pela indicação de passeio incrível por aqui. Estamos curtindo muito!!"

Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram o passeio com recados como: "Vocês merecem, curtam bastante", "Que maravilha Ana! Aproveita com seu filho , vão ser dias maravilhosos beijos!!", "Que dia perfeito!!!", "Que lindos parabéns felicidades e que Deus abençoe sempre sua vida e sua família linda também! É muito importante valorizar o nosso Brasil e mostrar ao mundo nossas belezas naturais!" e "Que lindos! Aproveitem! O Alezinho merece tudo de bom"