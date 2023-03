Fátima Bernardes posta foto do início da carreira e, ao lado, de seu momento atual - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2023 12:47

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, de 60 anos, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma fotos do início de sua carreira e de seu momento atual. Fátima entrou na TV Globo nos anos 1980, como estagiária.

"Faz tempo que não posto um #tbt, mas hoje achei essas duas fotos e me animei. Dois momentos: começo com a primeira foto pra divulgação do meu trabalho que fiz pouco depois de começar minha carreira na @tvglobo. E a segunda, de dois anos atrás, pra um ensaio fotográfico. Mais de 30 entre elas e eu continuo apaixonada pelo que faço", disse a apresentadora na legenda das imagens.