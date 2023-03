Pabllo Vittar é acusada de flertar com filho de Ivete Sangalo e se defende na web - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar é acusada de flertar com filho de Ivete Sangalo e se defende na webReprodução / Instagram

Publicado 02/03/2023 09:49 | Atualizado 02/03/2023 10:40

Rio - Pabllo Vittar, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se defender após ser acusada de flertar com o filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo, de apenas 13 anos. No Twitter, a drag queen, que havia comentado emojis de carinha ofegante em um vídeo que mostra a mudança de visual do menino, afirmou que a "maldade" estaria na cabeça dos internautas.

"Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!", tuitou Pabllo ao mostrar um print onde expõe o comentário antigo, que foi apagado e substituído por um "muito fofo", seguido por emojis de coração.

Além da cantora, várias usuárias também foram criticadas por comentários feitos no registro de Marcelo. Mensagens como: "É pecado falar que me apaixonei por essa criança?"; "Quem tem quase 30 pode se candidatar à nora da Ivete?" e "Nunca critiquei um 'Mucilon'", foram feitos por internautas no post do pré-adolescente.

"Queria saber porque está sendo normalizado esse tipo de comentário nas postagens do filho de Ivete. Ele tem 13 anos", alegou um usuário. "Um monte de gente sem noção, put* que pariu. 13 anos para mim é criança", opinou outra. "Um monte de sem noção, pra não falar o nome que realmente é", alfinetou um terceiro.

Vale lembrar que de acordo com o art. 217-A do Código Penal, o relacionamento com indivíduos que tenham menos de 14 anos é crime e configura-se como estupro de vulnerável, pois uma criança ainda não possui a capacidade de consentir.

Não comentei isso com conotação sexual conheço marcelo conheço Ivete a maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres !!!! pic.twitter.com/WNkJUqab8u — Pabllo Vittar (@pabllovittar) March 2, 2023

Com todo respeito, deus abençoe as meninas de +- 13 anos que poderão ter chance com Marcelo Sangalo, com todo respeito novamente — ueun (@aggeuju1) February 21, 2023

Gente… Marcelo é uma CRIANÇA, tem 13 anos!! Apenas PAREM!!! — Mathias Bildhauer (@eumathiasb) March 2, 2023

marcelo é uma criança de uns 13 anos gente, vcs são doentes na moral https://t.co/hGJBMi8ZNe — (@mylittledigo) March 2, 2023

ver mulheres ADULTAS e MADURAS principalmente as que são mães fazendo comentários absurdos a respeito do marcelo sangalo que tem 13 ANOS

13 ANOS



pessoas ADULTAS falando sobre o corpo de uma CRIANÇA

meninos também sofrem abusos — (@legalizandra) March 1, 2023

Eu tô passada que o Marcelo filho de Ivete tem só 13 anos!!! Pelo amor de Deus eu jurando que ele tava lá na casa dos 16 quase 17. Completamente em choque — Jessie Ware do imbi(@nataliaaleal) March 2, 2023