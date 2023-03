Lexa comemora aniversário com amigas durante viagem à Nova York - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2023 10:35

Rio - Lexa usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para compartilhar sua pequena comemoração de aniversário durante as férias na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. No Instagram, a cantora, que completou 28 anos de idade no dia 22 de fevereiro, apareceu em um restaurante, rodeada de amigos, enquanto soprava a velinha colocada em cima de sua sobremesa.

"Pedido dela: MC Guimê campeão [do BBB 23]", brincou a influenciadora Tata Estaniecki, responsável por registrar os "parabéns" da artista.

Antes de se deslocar ao estabelecimento para encontrar com suas amigas, Lexa aproveitou para usar os stories e falar sobre a participação de seu marido, MC Guimê, no "Big Brother Brasil 23".

"O que foi o Guimê no Big Fone? Às vezes espero um tempo para vim comemorar para não perder a compostura aqui. Eu fiquei tão feliz! Eu gritei!", vibrou a artista.