MC Guimê atendeu o Big Fone do ’BBB 23’ pela segunda vezReprodução/Globo

Publicado 01/03/2023 19:10

Rio - Pela segunda vez na temporada, MC Guimê atendeu o Big Fone do "BBB 23". O cantor precisou indicar dois participantes ao paredão e optou por Key Alves e Cezar Black, que não participarão da próxima prova do líder na quinta-feira.

No sábado, o Big Fone voltará a tocar na casa mais vigiada do país. Quem atender terá que livrar um dos indicados por MC Guimê do paredão. Caso Key ou Cezar atendam, poderão se salvar da berlinda. O participante salvo indicará alguém ao paredão.