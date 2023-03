Brother viveu grandes emoções, como o paredão falso: 'figurinha premiada' - João Cotta / Globo

Brother viveu grandes emoções, como o paredão falso: 'figurinha premiada'João Cotta / Globo

Publicado 01/03/2023 10:56

Rio - Fred Nicácio foi eliminado do "BBB 23" na noite desta terça-feira em um paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black. O médico, que teve 62,94% dos votos para sair do reality show, tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta. Ele foi o primeiro integrante do grupo Camarote a deixar a casa mais vigiada do Brasil. A apresentadora questionou Fred sobre o seu semblante confiante durante o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação, mas o ex-brother garantiu que não estava confiante e, sim, sereno.

"Não é bem assim esse ar de confiança não. Era um olhar de serenidade e de estar aguardando o que viesse. Eu queria ter essa autoestima delirante que as pessoas acham que eu tenho. Em momento nenhum eu choro, eu estou sempre sorrindo porque a oportunidade de estar lá (na casa do 'BBB')... Sair dali nesse momento pra mim já é uma grande vitória. Nem sempre quem ganha é quem vence. Quando o Tadeu (Schmidt, apresentador) começou a falar, ele é sempre muito dúbio nas suas falas... eu recebi (a eliminação) com o coração aliviado. Acabou o suplício. Pra mim estar no paredão é um misto entre 'ai meu Deus' e 'Graças a Deus'. É 'ai meu Deus eu posso sair e não quero' e 'Graças a Deus tenho a chance de renascer lá fora'. Viver é isso. Se arriscar, se jogar. Eu estava muito ansioso para saber como estava tudo aqui fora", disse.

A apresentadora também falou sobre a despedida de Fred no gramado da casa, em que ele cantou a música "Dona de Mim", de Iza. Ana perguntou se, como diz a letra da canção, Fred pensa muito antes de falar. "Quando eu falo, geralmente, não volto atrás. Lá dentro a gente acha que pode confiar nas pessoas, mas a gente deposita a confiança em pessoas que não a mereciam. Lá dentro tudo é tão diferente. Parece que você tem três bocas e um ouvido".

Fred se disse emocionado com o discurso de Tadeu Schmidt, que parafraseou o meme "você tem sangue de Maria Bonita" e disse que Fred tinha sangue de ícones e personalidades que se destacaram na Medicina. "Foi emocionante. Na hora que ele começou a falar o nome de ícones pra mim, pessoas que representam muita coisa... Eu pensei 'Nossa, eu estou sendo comparado a essas pessoas? Que lindo", se alegrou.

O médico assistiu a comemoração do grupo Deserto com a volta de Cara de Sapato do paredão e também a mensagem que o lutador deixou pra ele após sua saída. "Acho super legítima a comemoração do Deserto. Tem que comemorar mesmo. É muito massa quando um aliado nosso volta do paredão. Achei legal o recado que ele (Sapato) deu, quando ele pede desculpas e reconhece... Achei legal da parte dele falar coisas legais pra mim. Durante algum tempo ele tentou falar de coisas que já deviam ter sido conversadas há muito tempo... Já tinha passado o timing pra mim. (Pouco antes da eliminação) Eu fui em direção a ele ontem com um abraço, eu estava super emocionado. Eu falei 'o que é do jogo, fica no jogo'. Eu busquei ele pra esse abraço e falei 'fica tudo aqui'. A gente conseguiu zerar as questões pendentes", disse.

Intolerância religiosa

Ana Maria mostrou a Fred o vídeo de Key Alves, Gustavo e Cristian comentando a sua religião. O médico disse que foi alvo de intolerância e racismo religioso. "Me bateu uma tristeza tão grande, nessa altura do campeonato sofrer intolerância religiosa e, além de intolerância religiosa, racismo religioso. São três pessoas brancas fazendo isso. Eu queria ver se fosse eu com um terço de Nossa Senhora se iam falar isso. Duas dessas três pessoas se diziam amigas minhas, queriam estar comigo até o final do jogo, quando isso acontece, você já vê o caráter dessas pessoas", disse.

Questionado sobre o motivo de ter feito uma figa ao conversar com Cristian, Fred afirmou que estava se protegendo espiritualmente. "Eu me protegi contra o ataque espiritual que ele estava fazendo contra mim. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, periculosidade, jamais iria me ganhar naquele papinho furado. Eu não vou deixar de apertar a mão dele, eu não transformo o vilão em vítima, apertei a mão dele mas me protegi como eu sei: mandinga. Os mais velhos me ensinaram e funciona", garantiu.

Conflitos com Bruna Griphao, Cara de Sapato e Amanda

Fred também disse que não tentou colocar Bruna Griphao contra Cara de Sapato e Amanda. Ele quis alertar a atriz de que os dois estavam escondendo algo dela. "Eu tenho certeza que informação é poder. Dentro de um jogo em que todo mundo precisa saber de algo e eu sei de algo que as pessoas não sabem, eu tenho mais poder. Minha intenção sempre foi acabar com essa coisa de grupo. Eu disse 'Bruna, se liga que eles estão escondendo estratégias de jogo de você'. Na minha leitura, eles esconderam o jogo da Bruna sim", disse o médico, se referindo ao momento em que Sapato e Amanda pararam de falar quando Bruna se aproximou deles.

Para Fred, Aline Wirley e Amanda ainda têm medo de jogar. "Ainda está cultivando a plantinha dela", disse sobre a cantora. Já sobre Amanda, ele acredita que ela ainda está jogando em dupla com Sapato. O médico também disse que o jogo de Cristian é sujo.

Decepção com Guskey

Fred lamentou ter confiado no casal Gustavo e Key Alves e disse que esse foi um de seus maiores arrependimentos dentro da casa. "Meu maior arrependimento foi ter confiado cegamente no caubói e na Key. Como eu me frustrei quando eu vi o que eles falavam. Depois dessas cenas que eu vi, deles debochando de mim, falando mal de mim... Caubói olhou no meu olho e disse 'eu te amo, negão'. A Key ficava me adulando, me abraçando. Meu grande arrependimento foi ter depositado minha confiança genuína em pessoas que não mereciam. Eu me coloquei como escudo na frente deles pra que eles não recebessem pedradas. Me arrependo de não ter seguido a minha intuição", lamentou.