Cara de Sapato e Bruna Griphao jogaram comida fora no 'BBB 23' após lutador encontrar larva em saladaReprodução/Globoplay

Publicado 01/03/2023 20:36

Rio - Antonio Cara de Sapato protagonizou uma cena inesperada no "BBB 23", durante o almoço do VIP desta quarta-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que o lutador de MMA encontra uma larva no alimento. Sem hesitar, o participante do reality show da TV Globo cuspiu o que mastigava de volta ao prato, assustando os colegas de confinamento.

Em seguida, o atleta jogou toda a refeição no lixo e foi acompanhado por Bruna Griphao, que também se alimentava da salada. "Ai, eu comi uma larva! Tira o meu", reclamou a atriz. Amanda estava próxima à dupla e explicou a situação, enquanto Sapato disse aos brothers que "nem queria ver" o que estava descartando.

