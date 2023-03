Brothers acreditam que Key Alves poderá ser alvo de votos no BBB 23 - Reprodução da TV Globo

Brothers acreditam que Key Alves poderá ser alvo de votos no BBB 23Reprodução da TV Globo

Publicado 01/03/2023 12:46

Rio - Após a eliminação de Fred Nicário, Antonio Cara de Sapato, Aline Wirley, Amanda e Fred Desimpedidos conversaram sobre os rumos do jogo do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta quarta-feira. Na academia, eles avaliaram algumas estratégias e especularam sobre os votos que alguns participantes podem receber, entre eles Key Alves. O trio ainda considera que os integrantes do quarto fundo do mar estão em busca de imunidade.

fotogaleria



"A gente já teve muita decisão rápida, e eles tão vendo que todo mundo está desesperado por imunidade, para permanecer o jogo", comentou Amanda. "A gente já teve muita decisão rápida, e eles tão vendo que todo mundo está desesperado por imunidade, para permanecer o jogo", comentou Amanda.

Já o lutador apontou Key como uma opção de voto após ela se revoltar com MC Guimê, por conta da eliminação de Gustavo, e ser exposta no Jorgo da Discórdia, quando Larissa revelou que a jogadora de vôlei havia falado mal de Nicácio, seu aliado. "Pelo que eu entendi quem está na reta agora é a Key né?", perguntou.

Fred, então, opinou: "É louco como esse jogo vira. Era foco só do MC Guimê. Por conta das atitudes dela virou foco da casa inteira. Não foi tipo uma implicância do zero".