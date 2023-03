Fred Nicácio é o sétimo eliminado do ’BBB 23’ - Reprodução

Fred Nicácio é o sétimo eliminado do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 01/03/2023 07:37

Rio - A semana turbo do "BBB 23" chegou ao fim com a eliminação de Fred Nicácio na noite desta terça-feira. O médico teve 62,96% dos votos em um paredão contra Cara de Sapato, que teve 36,23%, e Cezar Black, que ficou com 0,86%. No total, foram 222.409.339 votos. Este foi um paredão histórico na edição e contou com mais de um milhão de votos por minuto durante o programa ao vivo.

O apresentador Tadeu Schmidt disse em seu discurso de eliminação que este paredão não era sobre Cezar Black e sim sobre a rivalidade entre Cara de Sapato e Fred Nicácio. "Você [Fred Nicácio] gagueja. Quem gagueja pode se sentir inseguro ou sentir vergonha. Você é o contrário disso, você é comunicador e um exemplo. Nada abala esse tanque grandão. Deixa eu falar claramente pra você [Cara de Sapato]: Supera! Não estou falando mais só do jogo. Relaxa, você reconhece que tem a mania de se culpar pelas coisas", afirmou.

No gramado da casa mais vigiada do Brasil, Fred Nicácio se despediu dos colegas cantando a música "Dona de Mim", de Iza. Ao ser questionado por Tadeu, no estúdio, sobre os motivos de sua eliminação, Fred disse: "Em algum momento, a gente perde essa sensibilidade e destreza de ler as pessoas de alguma forma. Em alguma forma, deixei de ler corretamente as pessoas. Isso faz parte do jogo. São muitas energias e interferências cruzadas".