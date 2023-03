Larissa entregou jogo duplo de Key Alves para Fred Nicácio - Reprodução/Globoplay

28/02/2023

Rio - Fred Nicácio foi surpreendido por uma revelação durante o banho no "BBB 23". Larissa contou nesta terça-feira (28) que Key Alves e Gustavo, aliados do médico no jogo, concordavam com a visão negativa que o grupo do quarto deserto tinha sobre ele e ainda comentaram que viam maldade em suas atitudes.

"Não sei se foi o cowboy [Gustavo] e ela ou se foi só o cowboy, mas falaram para o Sapato, o Fred e a 'mami' [Aline Wirley], em momentos diferentes, que não concordavam com várias atitudes tuas, que viram coisas maldosas suas. Desconfiavam das suas atitudes também, já estavam enxergando atitudes tuas, que já estavam vendo atitudes que não eram legais", entregou Larissa.

A professora de educação física ainda contou que Key Alves acreditava na eliminação de Fred Nicácio no último paredão, que culminou na saída de Gustavo, e que a jogadora de vôlei comentou que Domitila Barros também tinha a mesma opinião.

"Como eu tinha esse ponto de interrogação, eu falei: 'Pô, se a pessoa que está lá junto com eles tem essa visão, é porque é'. Eu comecei a acreditar. Inclusive, não sei quem falou, mas fiquei sabendo também que meio que tinham se arrependido de ter te levado para o VIP", acrescentou.