Cezar Black chora sem parar no ’BBB 23’Reprodução

Publicado 28/02/2023 14:43

Rio - Cezar Black teve uma forte crise de choro no "BBB 23" nesta terça-feira. Depois de uma ação de um patrocinador, o enfermeiro entrou no quarto Fundo do Mar e começou a chorar. Ele ficou chateado com o fato de alguns brothers o terem criticado por ficar falando que Ricardo tem traços de "transtorno psiquiátrico".

"Quando você fala na hora da raiva é uma coisa, mas tão tentando pintar como se eu fosse assim o tempo todo. Eu não sou assim, vocês me conhecem aqui dentro", disse o enfermeiro, que ainda alegou ter medo de manchar sua imagem como profissional da saúde.

"Levantaram um tema tão delicado pra me colocar como uma pessoa ruim. Coisa de três semanas atrás, trouxeram de novo, como se a pessoa que eu sou fosse reduzida a isso. Isso que tão fazendo comigo não se faz. Foi muito fora do jogo. Tão querendo me transformar num monstro. Acabaram comigo", afirmou.