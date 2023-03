Equipe de Bruna Griphao se pronuncia após acusações contra a sister - Reprodução / TV Globo

Publicado 28/02/2023 09:21

Rio - Após Bruna Griphao, de 23 anos, ser acusada de agredir Amanda fisicamente no "BBB 23" , a equipe da artista usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para defendê-la. Em um texto publicado através do perfil oficial da atriz no Instagram, o grupo ressaltou que o esbarrão dado na sister foi acidental e afirmou que os pedidos de expulsão contra a loira não passam de uma jogada "oportunista".

"Bruna é humana, assim como todos os outros participantes. A edição hoje mostrou seu rompante de descontrole com o Facinho, que como ela mesma falou, aconteceu de um acúmulo de muitas coisas do jogo sem colocar para fora. Infelizmente a situação foi o gatilho para ela explodir, mas ambos já se desculparam, conversaram e já estão bem", iniciou a equipe da atriz, explicando a confusão, que na verdade, ocorreu entre Bruna e Ricardo.

"Faz parte do reality show ser real. 'Eu estava com muito medo de explodir, esperando que esse dia ia chegar, eu não gosto desse meu lado!'. Bruna sabe que errou, já reconheceu seu erro, chorou, se desculpou e segue ficando bem, mesmo estando arrependida de como reagiu", acrescentou.



Em seguida, o grupo detalhou o momento da suposta agressão e alegou que a reação da atriz foi acidental. "Pelas imagens é possível ver que Bruna estava movimentando os braços durante a discussão no mesmo momento em que Amanda se aproxima para tentar segurá-la. Na hora em que ela se vira, sem querer acerta o rosto da Amanda. Como Bruna estava com um roller na mão, Amanda teve que colocar gelo e a região do rosto naturalmente ficou avermelhada e inchou, mas em nenhum momento Bruna teve a intenção de atingir ela. No mesmo instante do ocorrido, Bruna pediu desculpas pra Amanda", pontuou.

Por fim, eles aproveitaram para criticar a postura do médico Fred Nicácio, que dentro da casa, apoiou a narrativa da agressão de Bruna. "Ainda que outros participantes tenham surfado na narrativa da agressão por puro oportunismo, outros brothers e sisters do quarto Deserto defenderam que não foi intencional e que Bruna não tinha visto Amanda. Inclusive, no Jogo da Discórdia de hoje, Bruna levou ao 'verdade e consequência' o Fred Nicácio para apontar a ele a verdade sobre como ela sentiu em relação ao acontecido na manhã", concluiu a equipe.