Tatuagem de Key Alves chama atenção dos internautas - Reprodução

Tatuagem de Key Alves chama atenção dos internautasReprodução

Publicado 28/02/2023 08:55

Rio - Key Alves tem chorado bastante no "BBB 23" após a eliminação de Gustavo, com quem ela estava ficando. Durante um desses momentos de melancolia, a jogadora de vôlei levantou os braços e sua tatuagem chamou atenção dos internautas.

fotogaleria

A atleta tatuou no braço uma frase em inglês: "Be beaultiful hurt". Em tradução livre, o que Key escreveu não faz sentido. Ela tatuou "Ser bonita ferir". A sister ainda colocou um "L" que não existe depois do "U" na palavra "beautiful".

Caso a intenção de Key fosse tatuar a frase "Ser bonita dói", ela deveria ter escrito "Being beautiful hurts". Os internautas não deixaram passar o possível erro gramatical e comentaram o assunto no Twitter.

"A tatuagem da Key é uma afronta ao inglês em tantos níveis", disse uma pessoa. "Ela realmente não cansa de passar vergonha", disparou outra pessoa.