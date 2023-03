Eliminado, Gustavo avalia sua trajetória no BBB 23 -

Publicado 28/02/2023 06:00

Rio - Gustavo viveu intensamente os 40 dias que ficou confinado no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. O fazendeiro de 27 anos se relacionou com Key Alves, conquistou duas lideranças consecutivas, fez aliados e traçou muitas estratégias de jogo com os integrantes do quarto fundo do mar. Apesar de uma trajetória movimentada na casa, o cowboy foi eliminado do "Big Brother Brasil", da TV Globo, com 71,78% dos votos, na noite do último sábado, em um paredão contra Domitila e Fred Nicácio. Fora da casa, o mato-grossense avalia sua participação no reality de maneira positiva.

"Minha participação no BBB foi boa. A gente acabou se perdendo um pouco no jogo por causa de informações e perspectivas de dentro da casa, mas eu fui bem competitivo nas provas, como eu já havia dito que seria; fui para jogar mesmo. A parte das provas foi o ponto alto", diz ele, que revela os aprendizados que teve com essa experiência. "Às vezes a gente tem que ser menos omisso, tem que se impor mais em determinadas situações. Temos que tomar cuidado também para não interpretar as coisas de forma errada. Todo mundo erra, mas é bom reconhecermos o nosso erro e nos desculparmos por isso. Não entrei ali para magoar nem ferir alguém. O programa foi bom para amadurecer as ideias e ver que o jogo que as pessoas assistem não é fácil, é bem difícil dentro da casa".

E por falar em jogo, Gustavo também comenta o fato de ter se posicionado contra Cristian após todos descobrirem que o empresário se aproximou de Bruna Griphao e Paula para obter informações sobre o grupo do quarto deserto. "Até certo ponto, estava legal para o grupo, para todo mundo que estava recebendo as informações. Quando o pessoal tocou na parte de envolver sentimento, eu falei que era chato fazer isso com as pessoas, mas continuou... Hoje, vendo aqui de fora, foi ruim ter tido aquele confronto com o Cris de primeiro momento. A gente deveria ter sentado, conversado e se explicado direito. Naquele momento em que a gente se reuniu no quarto, antes da votação, se tivesse deixado claro que não queria mais jogar em grupo, a gente teria mudado totalmente a visão do jogo".

O fazendeiro e Key Alves, então, se afastaram ainda mais de seus aliados e começaram a jogar em dupla. Sendo assim, os dois compartilharam pensamentos sobre as dinâmicas da atração e suas percepções sobre os participantes do reality. "Nós acabamos entrando juntos e houve aquela conexão que todo mundo viu. Algumas duplas deram certo e outras, não. Como nós tivemos uma sintonia, quisemos compartilhar o jogo um com o outro. Em relação ao game, até certo ponto foi legal, embora a gente acabe não percebendo algumas coisas. Foi bom a gente confiar um no outro. A gente acaba se apegando para não ficar sozinho. Ainda assim, a gente não vivia 24 horas juntos. Às vezes, ela conversava com alguém e eu, com outras pessoas", explica cowboy, que opina qual seria seu grupo ideal na atração. "Vendo tudo o que eu vi, se eu pudesse montar um terceiro grupo na casa, seria: eu, Cristian, Key, Amandinha e Sapato".

Relacionamento com Key

Gustavo e Key Alves formaram o primeiro casal da edição e chegaram até a cogitar casamento. Eliminado, o o mato-grossense conta o que os fãs de “Guskey” podem esperar do futuro da relação. "Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente".



Ele ainda exaltou a jogadora de vôlei e diz acreditar que ela é a jogadora mais forte do game. Pensando em tudo o que eu já vi, eu acho que a Key ainda vai dar a volta por cima e continuar na casa", afirma ele, que declara sua torcida para a atleta.