MC Guimê sugere a brothers que evitem o termo 'chutar cachorro morto', no 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 27/02/2023 17:08

Rio - MC Guimê dividiu um conselho com os participantes do "BBB 23", na tarde desta segunda-feira, após uma discussão feia entre Bruna Griphao e Ricardo esquentar o clima na casa. Enquanto os brothers conversavam sobre o próximo Jogo da Discórdia, o funkeiro alertou os aliados sobre o uso da expressão "chutar cachorro morto", que se refere aos ataques contra uma pessoa que não terá reação.

"Sabe uma dica que eu ia dar para vocês? Você (Bruna) usou agora no sentido totalmente leve, mas parar com esse termo, tá ligado?", pediu o marido de Lexa. Para o cantor, o termo remete a agressões contra animais e poderia ser substituído: "Desde a primeira vez que usaram, lembro que repeti o que o (Gabriel) Fop disse: 'bater em bêbado'", sugeriu, durante o papo com a atriz, Ricardo, Amanda e Aline Wirley.

No entanto, o biomédico discordou do brother: "Também é pior", disse Ricardo. Em seguida, Guimê voltou a explicar seu incômodo: "Você acha? Então os dois, mas 'cachorro morto' eu acho pesado porque infelizmente, mano, há muitas agressões a animais, a cachorro, e, por mais que a gente use com outro sentido, se evitarmos, não vamos perder nada", defendeu.

