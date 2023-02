Anitta bomba nas playlists do Spotify com relação ao BBB23 - Reprodução/Instagram

Anitta bomba nas playlists do Spotify com relação ao BBB23Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2023 11:17

Rio - Música e "BBB" têm tudo a ver. Os fãs do programa acompanham tudo que rola com os participantes e também aproveitam para escutar tudo que toca na casa mais vigiada do Brasil. As playlists inspiradas no programa estão bombando no Spotify.

Entre os artistas que mais aparecem na seleção dos telespectadores sobre o reality show está a cantora Anitta como a favorita deste ano e do ano passado. Ela também apareceu no top 5 do reality em 2020.

Pedro Sampaio, que também está entre os nomes preferidos deste ano, também esteve entre os favoritos em 2020 e 2022, assim como Luísa Sonza. Em 2021, os artistas que ocuparam o ranking junto de Ludmilla incluíram a dupla sertaneja Israel & Rodolffo, que tinha Rodolffo confinado na casa.

Confira os artistas que mais bombaram nas playlists geradas por usuários relacionadas ao BBB, desde a edição de 2020 até a de hoje, no Spotify no Brasil.

Com o termo 'BBB 23':

1.Anitta

2.Luísa Sonza

3.Ludmilla

4.Mc Danny

5.Pedro Sampaio

Com o termo 'BBB 22':

1.Anitta

2.Gloria Groove

3.Pedro Sampaio

4.Ludmilla

5.Luísa Sonza

Com o termo 'BBB 21':

1.Israel & Rodolffo

2.Pabllo Vittar

3.Ludmilla

4.Os Barões Da Pisadinha

5.Dennis

Com o termo 'BBB 20':

1.Dua Lipa

2.Anitta

3.Ludmilla

4.Pedro Sampaio

5.Luísa Sonza