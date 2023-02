Anjo da semana, MC Guimê indicou Key Alves ao paredão - Reprodução/Globoplay

Publicado 26/02/2023 18:02

Rio - Durante a tarde, deste domingo (26), foi realizada no "Big Brother Brasil 23", a prova do líder e do anjo, determinando os primeiros passos para o paredão desta noite. O resultado coroou Bruna Griphao como líder e MC Guimê como o anjo, que recebeu o poder de indicar alguém ao paredão

Guimê usou o poder do anjo da semana para indicar Key Alves ao paredão, o castigo do monstro da vez. Em seguida, graças à recente eliminação de Gustavo, Key tentou juntar os votos do quarto deserto contra o cantor, conseguindo apenas um desentendimento com Gabriel Santana.

A jogadora de vôlei, que quer ir ao paredão com MC Guimê, questionou o grupo dizendo: “Antes era assim: quem ta no paredão decide em quem o grupo vota. Agora não é, então isso prova pra mim que eu não tenho que contar com ninguém”, e ouviu reclamações de Gabriel, que afirmou não querer mais votar e grupo, e questionou a atleta: "Você foi a primeira a querer sair do grupo, tá cobrando porque?” Dando continuidade à discussão, Key entrou no quarto fundo do mar e reclamou de Gabriel Santana para os colegas de confinamento: "O cara tá nem jogando. Ele não tá jogando p*rra nenhuma. É outro que se cair no paredão vaza!"

Enquanto Gabriel permaneceu no jardim avisando que não falaria sobre a jogadora nas costas, Key continuou reclamando no quarto fundo do mar. Key se disse desacreditada por Guimê a colocar no paredão dias após ter indicado Gustavo, que foi eliminado na noite do último sábado (25): "Não tá me descendo isso".