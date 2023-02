Key Alves chora abraçada com cueca de Gustavo - Reprodução

Publicado 26/02/2023 11:10 | Atualizado 26/02/2023 11:12

Rio - Key Alves ficou bem abalada com a eliminação de Gustavo, seu affair no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na noite deste sábado. Triste, a jogadora de vôlei foi às lágrimas, no quarto fundo do mar, abraçada a uma cueca do cowboy, que levou a pior e recebeu 71,78% dos votos em um paredão contra Fred Nicácio e Domitila. A situação, claro, não passou despercebido pelos internautas.

"A Key chorando segurando a cueca do agroboy e depois rezando. Cena de filme", comentou um usuário do Twitter aos risos. "Tiraram o pula pula da Key Alves, do BBB, e ela chorando com a cueca do maluco na mão", afirmou outro.

Confira:

Tiraram o pula pula da Key Alves do BBB e ele chorando com a cueca do maluco na mão kkkkkkkkk — Leonardo Marx (@LeoMarxIII) February 26, 2023

A Key chorando segurando a cueca do agroboy e depois rezando kkkkkkkkkkkkkkkk cena de filme — Rod (@conradorodrigo0) February 26, 2023

NAO ELA CHORANDO AGARRADA NA CUECA DELE pic.twitter.com/1gbTjwK0Im — união domiline (@perryclassic) February 26, 2023

A key chorando com a cueca do gustavo na mão kkkkkkkkkk se eu tivesse a cueca do boy, estaria assim há mais de um mês — juniper lee (@worldsmay) February 26, 2023