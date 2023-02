Bruna Griphao e Fred Nicácio discutem - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/02/2023 17:46 | Atualizado 25/02/2023 17:50

Rio - Bruna Griphao e Fred Nicácio participaram de uma briga na madrugada deste sábado (25) , após a última festa do "BBB 23". Os participantes discutiram após o médico se desentender com o lutador Cara de Sapato, a atriz ouviu Fred falando sobre o colega de confinamento e deu continuidade à discussão. Nas redes sociais o pai de Bruna, Kakau Orphao, apoiou a filha com uma postagem polêmica.