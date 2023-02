Bruna Griphao é acusada de racismo pelos internautas - Reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2023 11:26

Rio - Bruna Griphao dividiu a opinião dos internautas após se referir a Fred Nicácio como 'urubu de luto' durante uma conversa com Sarah, na festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na madrugada deste sábado. Alguns usuários do Twitter consideraram a fala racista, outros acreditam que o termo tem outro significado.

"Talvez o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria para gente o que abria pra ele. De qualquer forma, eu achei que foi independente, quem sou eu pra julgar. A gente trouxe o termo 'urubu de luto', porque rola isso muito na vida. Tudo que acontece é sobre ele", disse a atriz na ocasião.



Na sequência, ela citou algumas atitudes do fisioterapeuta: "Na prova do líder, parabéns Black, parabéns Aline. O Tadeu saiu e foi 'caraca, fiz 13 horas'. Não é sobre você, é sobre o Black e a Aline. Coisas que são chatas, eu trouxe isso para o Fred no quarto, é a história dele, às vezes, é uma coisa que ele tem, é sobre ele".



Alguns internautas, então, acusaram Bruna de racismo. "Bruna falando que criaram um termo pra chamar o dr fred "urubu de luto" logo urubu? que é um termo racista", apontou uma pessoa. "O termo "urubu de luto " é tão perverso e destrutivo como outros termos racistas para as pessoas pretas", opinou outra.

Outros usuários da rede social, no entanto, saíram em defesa da artista. "Urubu de luto nada tem a ver com cor, tem a ver com oportunismo. O urubu come carniça, então ele só fica esperando alguém se fud*r para se dar bem. É sobre isso", acredita um. "O contexto é eles acharem que o Fred N se aproveitou do luto da Paula pra se auto promover, pesado, mas nesse contexto tá longe de ser um termo racista", destacou outro.

