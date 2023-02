Lumena critica Cara de Sapato e leva invertida da web - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/02/2023 12:15 | Atualizado 27/02/2023 12:26

Rio - A ex-participante do "Big Brother Brasil 21", Lumena Aleluia, usou as redes sociais, na noite de sábado, para opinar sobre a atual edição do reality show. Na ocasião, a influencer criticou o jogo do lutador Cara de Sapato e acabou sendo criticada por internautas que relembraram sua participação na competição.

"Me desculpem, mas esse cara de sapato é chato, hein?!", escreveu a ex-sister no Twitter.

Em resposta, vários usuários se uniram para apontar a suposta hipocrisia da influenciadora. "Vindo logo de você? É sério?", indagou uma, com ironia. "Ô, Lumena... Me desculpe, mas você não se assistiu", disse outra. "Só não é mais chato que você, porque [você] ultrapassou os limites do insuportável", disparou um internauta. "Perto de você ele é um anjo", debochou outra.

Lumena deixou a 21ª edição do "Big Brother Brasil" com 61,31% dos votos, em um paredão contra Projota e Arthur. Durante sua passagem pelo reality show, a influencer gerou inúmeras polêmicas relacionadas à sua rivalidade com a campeã, Juliette, e logo após deixar a casa, precisou lidar com ataques constantes nas redes sociais.