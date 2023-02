Fred Nicácio critica Bruna Griphao durante conversa com brothers - Reprodução da TV Globo

Publicado 27/02/2023 08:01

Rio - Fred Nicácio soltou o verbo sobre Bruna Griphao durante uma conversa com Key Alves, Cezar e Domitila na área externa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na noite deste domingo. Indicado pela sister ao paredão, o médico avaliou o discurso da atriz, disse que não consegue olhar na cara dela e deixou claro que não precisa ter sangue de barata'.

"Você vê que a Bruna falou assim 'a gente não se olha'. Não olho, não tenho estômago para olhar na cara dessa garota, gente. Ela senta num lugar, eu saio. Ela está num lugar, eu não quero ficar, não tenho estômago. Ela sentou com vocês ali, eu queria sentar, eu nem passo, nem sento do lado. E ela está certa, ela falou que eu não olho pra ela. Eu não olho pra ela, porque ela puxa papo e eu respondo pra outra pessoa. Eu não olho, não respondo. Depois de olhar na minha cara e me chamar de babaca...", disse Nicácio. "E está certo", concordou a jogadora de vôlei.

"Me respeita. Não tenho sangue de barata, uma hora eu estouro", continuou o fisioterapeuta. "Ela pode fazer isso o tempo inteiro, ela pode xingar, ela pode se estourar, ela pode reclamar, brigar com todo mundo, mas ela não é personagem, entendeu? Aí na hora que eu estouro, eu sou um personagem? Por que eu tenho que ter sangue de barata, tenho que ser o rei da paciência e entender tudo, tolerar tudo? Me poupe", completou ele.