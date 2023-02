Gustavo - Reprodução da TV Globo

Publicado 26/02/2023 13:32

Rio - Gustavo, de 27 anos, surpreendeu seus admiradores ao desativar sua conta no Instagram após ser eliminado do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na noite deste sábado. O brother entrou na casa com cerca de 237 mil seguidores e ao sair tinha 1,3 milhão. Em entrevista ao "Bate-Papo BBB", ele não se mostrou satisfeito com os números. "Esperava um pouco mais".

Na atração comandada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, o cowboy também admitiu estar surpreso com o nível de rejeição que teve após receber 71,78% dos votos em um paredão contra Fred Nicácio e Domitila. "Não esperava, achei que estava tudo certo. A gente só tem a perspectiva de lá dentro da casa, é difícil saber o que passa aqui fora. A gente não entra lá querendo fazer mal pra ninguém, mas a gente mais erra do que acerta lá dentro. Eu fico triste, não esperava, mas é isso. Se for o momento pra sair, que assim seja", disse.