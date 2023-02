Bruna Griphao é a nova líder; MC Guimê faturou o anjo - Divulgação

Bruna Griphao é a nova líder; MC Guimê faturou o anjo Divulgação

Publicado 26/02/2023 17:01

Rio - Seguindo o cronograma da semana turbo do "BBB 23", aconteceu no início da tarde deste domingo (26) a prova do líder e do anjo. Bruna Griphao acabou faturando a sétima liderança do reality show e MC Guimê, segundo colocado na disputa, virou o anjo da semana.

fotogaleria A disputa consistia em achar 4 cards distribuídos entre 15 caixas espalhadas pelo campo de provas. Ganhava a liderança quem achasse todos os cards furando o menor número de caixas. A atriz abriu 10 caixas em 46.084 segundos e MC Guimê furou 11 caixas em 49.440 segundos.

Cara de Sapato não participou da prova ao ser indicado ao paredão por Sarah Aline, que atendeu o Big Fone. Desclassificado após apertar o cronômetro antes de depositar todos os cards na urna, Cezar Black foi desclassificado e não participará da próxima disputa pela liderança.

Bruna Griphao escolheu Larissa, MC Guimê, Cara de Sapato e Fred Desimpedidos para o VIP. No castigo do monstro, MC Guimê poderia indicar um participante ao paredão e escolheu Key Alves.