MC Guimê ganhou o poder supremo ao atender o big fone Reprodução/Globo

Publicado 25/02/2023 22:06

Rio - Esposa de MC Guimê, Lexa usa frequentemente seu Twitter para comentar o "Big Brother Brasil 23" e as movimentações do artista no jogo. Neste sábado (25), um dia após a formação do último paredão do reality, no qual Guimê indicou Gustavo graças ao poder que recebeu do Big Fone, a cantora publicou um tweet exaltando como seu marido acerta os próximos passos do programa.

O Big Fone está programado para tocar logo depois da eliminação desta noite, e após Guimê alertar que ficará a postos ao lado do aparelho, Lexa escreveu: "Amém Senhor! A visão de jogo do Guimê é sinistra, é que muita gente só começou a perceber agora o quão bem ele lê o jogo, mas quem vê 'PPV' e acompanha Twitter sabe que não é de hoje que ele acerta as dinâmicas. Tomara que ele atende esse BigFone gente! Tô torcendo demais!"

Nas respostas, fãs do casal e apoiadores do participante elogiaram o jogo de Guimê com mensagens como: "Craque do jogo, ganhou nossa torcida aqui em casa", "também tô torcendo muito", "Vai dar tudo certo!", "Sim só quem acompanha sabe o 'papi' é sinistro", "Eu também estou torcendo para ele atender e colocar a Key no paredão" e "Ele é o único capaz de movimentar de verdade o jogo. Amo!!!"