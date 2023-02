Key Alves chora após ver amigos arrumando as malas - Reprodução de vídeo / TV Globo

Key Alves chora após ver amigos arrumando as malasReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/02/2023 14:58

Rio - Key Alves se emocionou ao ver Gustavo, Fred Nicácio e Domitila, que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, arrumando as malas no quarto fundo do mar, na tarde deste sábado. Vale lembrar que a eliminação acontece nesta noite devido a semana turbo do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo.