Fred Nicácio e Antonio Cara de Sapato discutem - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/02/2023 07:45 | Atualizado 25/02/2023 07:48

Rio - Antonio Cara de Sapato e Fred Nicácio se exaltaram e discutiram durante a festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, que teve como atração Pedro Sampaio, na noite desta sexta-feira. Tudo começou quando o lutador questionou o médico sobre ele e ele teria mencionado seu nome como opção de voto para o paredão com os integrantes do Quarto Fundo do Mar.

"Chegou até mim que quem botou o meu nome lá foi você", afirmou Cara de Sapato. "Nome aonde?", perguntou o médico. "O meu nome lá no quarto. Foi você, para ir para o Paredão", respondeu o lutador. "Como é que é? Quem te falou isso, Sapato?", quis saber o fisioterapeuta. "Me falaram, pediram pra não te falar", destacou Sapato. "Mas se te falaram, tem que ter o endereço, eu quero saber quem foi pra poder perguntar pra ela de onde que essa pessoa tirou isso", insistiu Fred. "Não é verdade?", questionou o atleta. "Mas aí alguém te fala alguma coisa sobre mim e você acredita?", perguntou Nicácio.

Logo depois, os dois falaram sobre uma situação em que Amanda foi considerada o 'elo fraco'. Os ânimos se exaltaram e eles começaram a discutir e trocar acusações. "Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha, historinha. De larga e traz", disse Fred. "Você não mudou sua atitude", opinou o lutador. "Você está rancoroso, melhore", pediu o médico.

Domitila Barros e Key Alves perceberam a discussão e afastaram Fred Nicácio de Cara de Sapato, e tentaram acalmar o médico. Já Amanda tentou tranquilizar o lutador. "Que cara babaca", disparou Sapato. "Faz fofoquinha. Fofoqueiro. Fofoquinha com Black, com ela, querendo falar isso e querendo falar aquilo", rebateu Fred. Domitila, então, sugeriu que Fred fosse para sala com ela. "Olha pra mim, vamos pra sala. Se poupe. Não dê motivo. Calma".

No entanto, na sala, a discussão continuou. "Você sabe que errou. Tenha argumentos", pediu o lutador. "Fofoquinha, melhore Sapato", apontou Fred. Por fim, Sapato acusou o fisioterapeuta: 'Você é maldoso".

Confira: