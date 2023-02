Antonio Cara de Sapato já teve crises de ansiedade no BBB 23 - Reprodução do Instagram

Antonio Cara de Sapato já teve crises de ansiedade no BBB 23Reprodução do Instagram

Publicado 25/02/2023 06:00

Rio - O "Big Brother Brasil" é um programa de entretenimento, mas também aborda temáticas sérias como racismo, xenofobia, religiosidade e relacionamentos abusivos. Este ano, por exemplo, a saúde mental dos participantes também tem sido assunto nas redes sociais. O lutador Antonio Cara de Sapato já teve crises de ansiedade no confinamento. Já Bruno Gaga não aguentou a pressão do jogo e apertou o botão de desistência, no último dia 17. Ao se justificar, disse: "Cheguei ao meu ápice da ansiedade, coisa que nunca senti lá fora. Quando me inscrevi, queria fazer história, mudar a vida da minha família e brilhar. Esse Bruno Gaga dos últimos dias não sou eu. Quero me sentir bem e melhor".

fotogaleria

Mas afinal o que é crise de ansiedade e como é possível identificá-la? A psicóloga Munique Silveira explica mais sobre o transtorno. "A ansiedade pode se manifestar de diferentes formas. A dificuldade gira em torno de se preocupar com o futuro ou situações referentes a ele, não relaxar, sensação de situações ameaçadoras e perigo iminente, e preocupações excessivas frequentes, que causam muito sofrimento", diz a profissional, que lista alguns sintomas. "Eles são emocionais e físicos, e oscilam ao longo dos dias. A crise de pânico é o ápice dessa tensão, desencadeando taquicardia, tensão muscular, sudorese, tremor, falta de ar, enjoo, formigamento".

Cara de Sapato, inclusive, já revelou no programa que sente taquicardia. Nos momentos de crise, o lutador conta com o apoio da amiga Amanda. Segundo a profissional, é importante reconhecer os sintomas para aprender a lidar com eles. "Autoconhecimento é importante! Quanto mais você se conhecer, mais você conseguirá identificar como está sua ansiedade, o início de uma crise e possíveis gatilhos. A partir daí desenvolver meios de evitar situações que despertam ansiedade, buscar ferramentas de auto regulação, como meditação, técnicas de respiração, por exemplo. Também é indicado tirar o foco da cabeça, já que o fluxo de pensamentos fica muito intenso, buscar algo no ambiente externo para observar e focar nisso, respirar tranquilamente e com calma", enumera.

Munique também atenta para as diferenças entre crises de ansiedade e a síndrome do pânico. "As diferenças estão relacionadas a intensidade, duração e imprevisibilidade da ocorrência. Quando é síndrome do pânico é um ataque ou medo exagerado súbito, repentino, com mal estar intenso e 'medo de poder morrer'. São os sintomas de uma crise de ansiedade potencializados. Na ansiedade eu consigo identificar o que está causando a situação 'estressante' ou ansiosa, como a realização de uma prova, por exemplo. Possui causas mais lógicas e concretas".

Semana Turbo

Um dos motivos de maior estresse no "BBB" é o temido paredão. E o reality show contará com uma eliminação relâmpago na noite deste sábado (25). Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão na berlinda e um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil ainda hoje.