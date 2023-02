Bruna Griphao e Fred Nicácio discutem - Reprodução de vídeo / TV Globo

Bruna Griphao e Fred Nicácio discutemReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/02/2023 08:32 | Atualizado 25/02/2023 08:36

Rio - Após a briga entre Fred Nicácio e Antonio Cara de Sapato, foi a vez de Bruna Griphao e o fisioterapeuta discutirem, com direito a muita gritaria, na madrugada deste sábado. O médico conversava com Key Alves e Domitila na sala do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, sobre seu desentendimento com o lutador, quando a atriz chegou ao local pedindo para ele não envolvê-la na história.

"Ô, Bruna. Ninguém falou com você. Para de escândalo. Menos", pediu Nicácio. "Você me respeita", comentou a atriz. "Ninguém te desrespeitou, não", ponderou Fred. Outros brothers que estavam na festa foram conferir a confusão. "Fred, quem causou tudo isso foi você", acusou Antonio Cara de Sapato. "Gente, só estão querendo saber opinião dos outros", opinou Amanda.



Irritado, o fisioterapeuta levantou do sofá e mandou um recado para Griphao. "Toma tenência da sua vida. Para de falar assim porque você não está dando show, porque aqui não é o seu show. Eu tenho educação, se você não tem, o problema é seu", afirmou a atriz. O médico não ficou calado. "Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros", disparou. A loira, então, se defendeu e disse que ele a chamou para briga enquanto discutia com Cara de Sapato. "Você me olhou e falou: 'quer vir pra cá? Tá olhando porque?'.

Fred se incomodou com o tom de voz de Bruna. "Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor", disse ele, apontando para a mesa de centro da sala. "Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca", respondeu a atriz.