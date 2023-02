Bruna Griphao é acusada de racismo pelos internautas - Reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2023 18:50 | Atualizado 25/02/2023 19:04

Rio - Bruna Griphao criou muita polêmica neste sábado (25) após chamar Fred Nicácio de "urubu de luto". A participante do 'Big Brother Brasil 23' foi acusada de racismo nas redes e detonada pelos internautas . Apoiadores afirmaram que Bruna usou o animal como referência ao oportunismo do colega de confinamento, e após a repercussão, sua equipe emitiu uma nota oficial para tentar explicar a situação.

Na publicação, os administradores de seu perfil postaram o vídeo completo da conversa viralizada e outro registro que contextualiza a fala da atriz. Na legenda, o time escreveu: "Nessa madrugada um vídeo tirado de contexto com uma fala da Bruna trazendo o termo 'urubu de luto' viralizou. No trecho em voga, Bruna fala sobre Fred Nicácio reagir de forma exagerada, como ela mesma cita, na situação da Tina. A pauta inicial do diálogo dela com a Sarah trazia a tona a relação do Fred Nicácio com a Tina. Em dado momento Bruna destacou a reação dele na saída de Tina, como algo que a havia incomodado. Urubus 'rondam tragédias', mas apenas para comer as carcaças. Quando Bruna usa o termo urubu de luto para Fred, ela enfatiza que ele parece se importar com as situações, eliminações e vitórias, mas tudo sempre para tirar proveito para si. Bruna exemplifica o termo contando uma das atitudes do Fred, que ao seu ver parecia que ele queria tornar aquilo mais uma vez ser sobre ele."

E finalizou: "Ao ver a fala completa, é possível compreender que nitidamente Bruna fala sobre a atitude do Fred, que ronda as diversas situações e não sobre a sua cor, como se têm dito. Em outro momento, Bruna já havia falado que Fred tinha 'sugado o luto' dela e o da Paula, na saída do Gabriel. É extremamente irresponsável divulgar trechos que espalhem uma fala fora de contexto em plena era de tantas fake news. Durante toda a madrugada e manhã fomos bombardeados com diversos comentários que imputam o crime de racismo à Bruna. Repudiamos qualquer atitude racista e iremos tomar todas as medidas cabíveis aos que a estão caluniando. Team Griphao"

Nos comentários, fãs e seguidores da atriz apoiaram a nota com mensagens como: "Eu entendi o q ela quis dizer e estava conversando com a Sarah, se fosse termo racista a própria teria alertado sobre", "Estamos com você neném", "Rasga administrador! Já estavam pegando ela pra cristo antes disso, as postagens tendenciosas de alguns perfis não faziam nem questão de esconder. Obviamente se aproveitaram dessa frase tirada de contexto pra cancelar ela de vez. E é isso! Já tô acostumada a torcer pra cancelada mesmo", "A internet é tóxica demais, como distorce as coisas para favorecer um lado e queimar o outro" e "O povo reverbera o que tem no coração deles. Bruna não falou nada no contexto de racismo. Que absurdo"

Em seu Story, o pai de Bruna, Kakau Orphao, se posicionou em apoio à filha, ajudando a esclarecer a situação. O empresário escreveu: "Ururbu de luto = oportunista. Racismo é crime! Imputar racismo à alguém, além de ser oportunismo, é crime também", e anexou um print que dizia: "'Urubu de luto nada tem a ver com oportunismo. o urubu come carniça, então ele só fica esperando alguém se fud*r para se dar bem. É sobre isso', acredita um. 'O contexto é eles acharem que o Fred N se aproveitou do luto da Paula para se auto promover.'"

Em outro Story reafirmou que não tem local de fala para tratar sobre racismo ao escrever: "Não posso falar sobre racismo pois não sofro o mesmo! Não é meu lugar de fala. Mas posso e devo falar de quem usa o racismo para cancelar, desacreditar, rebaixar, caluniar e injuriar qualquer pessoa! Isso é oportunismo e é sobre isso."