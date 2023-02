Antonio Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio estão no Paredão - Reprodução da TV Globo

Publicado 27/02/2023 07:32

Rio - O sétimo paredão do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo. Após uma noite cheia de reviravoltas, Antonio Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio disputam a preferência do público, que vale a permanência no reality global.

O lutador foi indicado por Sarah Aline, que atendeu ao Big Fone, na noite do último sábado. Anjo da semana, MC Guimê descobriu durante a votação que era autoimune. O castigo do Monstro foi indicar alguém ao Paredão e o cantor optou por Key Alves.

Líder, Bruna Griphao indicou Fred Nicácio para a berlinda após os dois protagonizarem um barraco na última festa do reality. Já Aline Wirley e Cezar Black foram os mais votados da casa, com sete votos cada. Bruna, então, teve que escolher entre eles e colocou o enfermeiro na berlinda.

A prova Bate-Volta foi disputada por Cara de Sapato, Cezar e Key Alves. Na dinâmica, o trio atuava como peões de jogo de tabuleiro e precisavam sortear em uma urna quantas casas deveriam andar. A jogadora de vôlei venceu a disputa e escapou do Paredão.