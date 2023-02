Sarah e Aline conversam após formação do paredão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/02/2023 09:13 | Atualizado 27/02/2023 09:21

Após receber um voto de Sarah na formação do paredão do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, neste domingo, Aline Wirley conversou com a psicóloga no Quarto Fundo do Mar. A cantora admitiu que se sentiu mal ao ser alvo da sister, mas ressaltou que a relação das duas não mudará no reality.

"Não tem a mínima possibilidade de eu não falar com você", disse Aline. "Desculpa", pediu Sarah. Abraçadas, as duas foram às lágrimas. "Está tudo bem, mesmo. Eu não posso falar pra você que não doeu. Doeu muito, mas faz parte", confessou a cantora. "Pra mim foi muito difícil, porque eu não queria fazer isso. Eu exteriorizei isso diversas vezes. Eu sabia que não seria um voto válido, porque eu sabia que a Bruna iria tirar você. Mas foi muito difícil", justificou a analista de diversidade. "Hoje a gente não joga junto e é o que mais me dói", completou Sarah.

Em seguida, as duas deixaram o cômodo depois da chegada de Cezar. Na sala, elas continuaram a conversa. Sarah comentou que não esperava ter que votar em Aline neste momento do jogo. A mulher de Igor Rickli disse que entendia a situação, no entanto, admitiu que ficou chateada. "Eu só quero mesmo exteriorizar que doeu no lugar da relação que a gente construiu, independente daqui. Esse é um jogo que, uma hora ou outra, a gente vai se decepcionar e vai decepcionar alguém. Eu também não esperava que fosse tão cedo e da maneira que foi, mas foi o que tinha que ser", desabafou.

Aline ainda revelou para a psicóloga que ela é querida pelos integrantes do 'quarto deserto'. "Todo mundo tem um carinho muito especial por você", disse a artista. "Eu falei para o Alface [Ricardo], eu votei arrependida, e continuo arrependida e eu acho que eu vou continuar assim até não poder mais", concluiu Sarah.