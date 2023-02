Cezar Black disse que vai 'domar as cobras' do 'BBB 23', no raio-x desta segunda-feira - Reprodução/Globoplay

Cezar Black disse que vai 'domar as cobras' do 'BBB 23', no raio-x desta segunda-feiraReprodução/Globoplay

Publicado 27/02/2023 16:35

Rio - Cezar Black usou o raio-x do "BBB 23", nesta segunda-feira, para mandar um recado ao público sobre sua possível permanência no reality show. Caso volte do paredão que disputa contra Antonio Cara de Sapato e Fred Nicácio , o biomédico prometeu que vai usar outra abordagem para lidar com os rivais na casa. No entanto, a brincadeira em que o brother chamou os colegas de confinamento de "cobras" dividiu opiniões entre os fãs do programa.

"Queria muito poder ficar pra aplicar aquele meu curso que eu aprendi aqui. O curso de domador de cobras! A gente aqui tem que ter muito cuidado, são cobras de várias espécies. Elas podem te picar", começou o baiano. "Ontem encontrei várias espécies de cobra e tô preparado pra me blindar com elas aqui… Não importa o que você faça aqui, meu irmão, as cobras estão sempre prontas pra dar o bote", declarou Cezar.

Não demorou muito para o vídeo chegar ao Twitter, com internautas reagindo ao tom debochado que o emparedado usou para falar dos brothers. "Cezar Black entregou o pior raio-x da história do 'BBB 23'", afirmou uma pessoa. "A vergonha alheia que me dá vendo esse vídeo", disparou mais um. "Esqueceu de falar qual espécie ele é", alfinetou outro usuário da rede social.

Por outro lado, teve quem se divertisse com a brincadeira de Cezar, que ainda levou um acessório para o confessionário, a fim de imitar o animal venenoso. "Ele não mentiu em nada, é só cobra lá dentro. Aí, quando alguém se posiciona contra eles, vira alvo, e os idiotas aqui fora seguem a manada", escreveu uma fã. "Eles estão acostumados à mesmice, aí chega um cara e faz diferente e eles acham ruim. Eu achei o máximo", destacou outro internauta.

